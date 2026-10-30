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"Голос країни-14": 17-летняя дочь победителя шоу после неудачи вернулась — чем удивит участница
17-летняя Анна Клименко уже принимала участие в «Голосе. Дети», но тогда тренеры не вернули к ней кресла. Теперь девушка решила снова испытать свои силы.
17-летняя Анна Клименко , дочь победителя седьмого сезона «Голоса страны» Александра Клименко , снова попытается покорить вокальное шоу. В этот раз девушка выйдет на сцену взрослого проекта после предыдущей неудачной попытки в Голосе. Дети».
Анна родом из Березани и уже имеет опыт участия в вокальных конкурсах. Несколько лет назад она пела на сцене Голос. Дети», однако тогда ни один из тренеров не развернул к ней кресло. Однако девушка не отказалась от мечты о музыке: после этого опыта она продолжила работать над вокалом и решила попробовать свои силы снова.
Интересно, что на этот раз Анна не торопилась рассказывать родным об участии в проекте. Родители узнали о ее решении уже после того, как она успешно прошла кастинг. Они обрадовались новости и поддержали дочь.
На появление 17-летней участницы обратили внимание и тренеры. В частности, Monatik отметил, что на шоу приходит новое поколение вокалистов.
А Тина Кароль, которая в свое время была тренером отца Анны, отметила ее внешнее сходство с ним.
«Ты очень похожа на своего отца. Гордимся, что такой голос есть в нашем шоу. Каждый талант нуждается в кропотливом труде. В этом и есть миссия – развивать его», – сказала певица.
Увидеть выступление Анны Клименко можно будет во втором выпуске слепых прослушиваний «Голоса страны-14». Эпизод выйдет уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина и Netflix в Украине.
Напомним, недавно сын священника заставил тренеров аплодировать на "Голос країни-14" стоя и бороться за него .