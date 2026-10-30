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Дата публикации
Категория
Гламур
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"Голос країни-14": 17-летняя дочь победителя шоу после неудачи вернулась — чем удивит участница

17-летняя Анна Клименко уже принимала участие в «Голосе. Дети», но тогда тренеры не вернули к ней кресла. Теперь девушка решила снова испытать свои силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Анна и Александр Клименко

Анна и Александр Клименко / © dawn.com

17-летняя Анна Клименко , дочь победителя седьмого сезона «Голоса страны» Александра Клименко , снова попытается покорить вокальное шоу. В этот раз девушка выйдет на сцену взрослого проекта после предыдущей неудачной попытки в Голосе. Дети».

Анна родом из Березани и уже имеет опыт участия в вокальных конкурсах. Несколько лет назад она пела на сцене Голос. Дети», однако тогда ни один из тренеров не развернул к ней кресло. Однако девушка не отказалась от мечты о музыке: после этого опыта она продолжила работать над вокалом и решила попробовать свои силы снова.

Интересно, что на этот раз Анна не торопилась рассказывать родным об участии в проекте. Родители узнали о ее решении уже после того, как она успешно прошла кастинг. Они обрадовались новости и поддержали дочь.

Анна Клименко / © dawn.com

Анна Клименко / © dawn.com

На появление 17-летней участницы обратили внимание и тренеры. В частности, Monatik отметил, что на шоу приходит новое поколение вокалистов.

А Тина Кароль, которая в свое время была тренером отца Анны, отметила ее внешнее сходство с ним.

«Ты очень похожа на своего отца. Гордимся, что такой голос есть в нашем шоу. Каждый талант нуждается в кропотливом труде. В этом и есть миссия – развивать его», – сказала певица.

Анна и Александр Клименко / © dawn.com

Анна и Александр Клименко / © dawn.com

Увидеть выступление Анны Клименко можно будет во втором выпуске слепых прослушиваний «Голоса страны-14». Эпизод выйдет уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина и Netflix в Украине.

Напомним, недавно сын священника заставил тренеров аплодировать на "Голос країни-14" стоя и бороться за него .

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