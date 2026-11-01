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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Дочь победителя "Голосу країни" развернула сразу четыре кресла невероятным выступлением

Тренеры были вынуждены бороться за участницу, потому что каждый хотел видеть ее в своей команде.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Александр и Анна Клименко

Александр и Анна Клименко / © dawn.com

Следующая участница не заставила себя долго ждать. На сцену «Голосу країни-14» вышла 17-летняя Анна Клименко.

У девушки есть своя история, связанная с проектом. Во-первых, она дочь священника Александра Клименко, который победил на «Голосі країни-7». Во-вторых, Анна уже пыталась попасть на проект, но «Голос.Діти». Правда, тогда тренеры не развернули к ней свои кресла.

Тогда для Анны это стало стимулом совершенствовать свои вокальные умения. Прошли годы, она снова вернулась на проект. В этот раз Клименко исполнила песню One Day и не оставила звездных наставников безразличными. Сначала Артем Пивоваров нажал красную кнопку, а дальше Тина Кароль, которая не желала терять такую участницу, Наталья Могилевская и MONATIK.

Анна Клименко / © dawn.com

Анна Клименко / © dawn.com

Перед Анной предстал сложный выбор, к кому же пойти. Артем Пивоваров настаивал, что он первым разглядел талант, Тина Кароль призвала пойти по стопам папы, Наталья Могилевская давила на то, что они знакомы до шоу, а MONATIK быстренько нарисовал плакат, где предлагал выбрать именно его.

«Ты недавно выступала со мной на большой сцене. Это был выпускной эстрадно-цирковой академии, 200 человек на сцене, и ты была одна из них. Такая академия, как наша, такой другой нигде нет в мире. Ты со мной из одной семьи. Приходи ко мне, будем учиться дальше. Моя команда для тебя открыта», — настаивала Наталья Могилевская.

Анна внимательно выслушала всех тренеров и решила творить свою историю. Вокалистка выбрала команду «главного ритмолова страны» — Дмитрия Монатика. Девушка объяснила свой выбор тем, что в последнее время слушала песни MONATIK, и они вызывали у нее мурашки по коже.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, на сцене «Голосу країни-14» выступил первый дуэт, который состоял из сестер Дарьи и Юлии. Девушки вынудили MONATIK подняться на сцену и петь с ними в унисон.

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