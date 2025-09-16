- Дата публикации
Дочь погибшего актера-военнослужащего Максима Нелипы получила посмертную награду отца
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Максима Нелипу орденом "За заслуги" III степени.
Дочь погибшего актера Максима Нелипы — Мария — получила орден отца "За заслуги" III степени на церемонии по случаю Дня украинского кино.
Момент, когда девушка со слезами на глазах получает награду погибшего отца, растрогал Сеть. В видео, опубликованном в TikTok юзером my.presedent, видно, как Мария выходит к президенту, благодарит его и не может сдержать эмоций, получив посмертную награду Нелипы.
Максим Нелипа погиб 12 мая во время службы в Вооруженных силах Украины. Известно, что прощание с телеведущим и военным состоялось на Байковом кладбище в Киеве.
