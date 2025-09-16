ТСН в социальных сетях

Дочь погибшего актера-военнослужащего Максима Нелипы получила посмертную награду отца

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Максима Нелипу орденом "За заслуги" III степени.

Злата Ковтун
Максим Нелипа

Максим Нелипа

Дочь погибшего актера Максима Нелипы — Мария — получила орден отца "За заслуги" III степени на церемонии по случаю Дня украинского кино.

Момент, когда девушка со слезами на глазах получает награду погибшего отца, растрогал Сеть. В видео, опубликованном в TikTok юзером my.presedent, видно, как Мария выходит к президенту, благодарит его и не может сдержать эмоций, получив посмертную награду Нелипы.

Максим Нелипа

Максим Нелипа

Максим Нелипа погиб 12 мая во время службы в Вооруженных силах Украины. Известно, что прощание с телеведущим и военным состоялось на Байковом кладбище в Киеве.

