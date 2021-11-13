Дочь погибшего Пола Уокера рассказала о своей опухоли и показала фото из больницы

Дочь погибшего Пола Уокера рассказала о своей опухоли и показала фото из больницы

Девушке сделали операцию.

Дочь погибшей звезды "Форсажа" Пола Уокера – Мидоу – решила поделиться печальными подробностями своей личной жизни.

Девушка впервые публично рассказала, что боролась с опухолью. В своем Instagram Мидоу опубликовала фото, сделанное в больнице два года назад. В это время ей сделали операцию по удалению опухоли.

Мидоу Уокер в больнице / instagram.com/meadowwalker

"Два года назад. Я прошла очень долгий путь. Прощай, опухоль. Счастлива и благодарна", — подписала снимок звезда.

К слову, Мидоу поддержали многие знаменитости, в частности, и лучший друг погибшего Пола Уокера и ее крестный отец – Вин Дизель. Актер опубликовал под сообщением смайлик с руками молящегося.

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