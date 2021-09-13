Дочь покойного Пола Уокера показала архивное фото отца в его день рождения

Дочь покойного Пола Уокера показала архивное фото отца в его день рождения

Актеру исполнилось бы 40 лет.

Дочь покойной звезды "Форсажа" Пола Уокера Мидоу Уокер почтила память своего отца.

Вчера, 12 сентября, родному человеку Мидоу исполнилось бы 40 лет. На странице в Instagram дочь опубликовала архивный снимок, на котором она изображена еще совсем совсем крошечной девочкой. На фото улыбающийся Пол держит свою маленькую дочь на руках.

Пол Уокер с дочкой / instagram.com/meadowwalker

"С днем рождения, папа, люблю тебя", — тронула своим обращением к папе Мидоу.

Отметим, Пол Уокер стал популярным благодаря роли Брайана О'Коннора в фильмах "Форсаж". Актер успел сняться в нескольких частях франшизы, однако его жизнь трагически оборвалась. 30 ноября 2013 актер погиб в автокатастрофе вместе со своим другом.

Когда Пол Уокер умер, его дочери, Мидоу, было всего 15 лет.

Напомним, недавно Ольга Сумская почтила память покойного отца в его день рождения. Вячеславу Сумскому в этом году исполнилось бы 87 лет.

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