Дочь покойного Пола Уокера показала архивное фото с отцом: "Девять лет без тебя"

Мидоу почтила память покойного отца, которого не стало девять лет назад.

Дочь покойной звезды "Форсажа" Пола Уокера, Мидоу Уокер, показала архивное фото с отцом, которое было сделано, когда она была еще совсем маленькой.

В частности, девушка почтила память покойного папы, которого не стало 30 ноября 2013 года. Мидоу решила в годовщину смерти отца опубликовать в фотоблоге архивное детское фото.

На снимке Пол Уокер изображен вместе с маленькой дочкой в боулинге, папа учил Мидоу правильно попадать пулей в кегли.

Пол Уокер с дочерью / Фото: instagram.com/meadowwalker

"Девять лет без тебя. Я тебя очень сильно люблю, мой ангел", — трогательно обратилась к папе Мидоу.

Отметим, жизнь Пола Уокера трагически оборвалась 30 ноября 2013 года, когда он попал в ужасную аварию вместе со своим lheujv. На момент смерти отца Мидоу Уокер было всего 15 лет.

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