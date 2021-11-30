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Дочь покойного Пола Уокера в годовщину его смерти показала архивное фото с отцом

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Дочь покойного Пола Уокера в годовщину его смерти показала архивное фото с отцом

Пол Уокер

Актера не стало 30 ноября 2013 года.

Дочь покойной звезды "Форсажа" Пола Уокера, Мидоу Уокер, почтила память своего отца.

Сегодня, 30 ноября, годовщина смерти актера. Его дочь Мидоу в этот день опубликовала в своем Instagram архивное фото, на котором изображена еще совсем маленькой вместе со своим папой. На снимке Пол обнимает улыбающуюся дочь и целует в щечку.

Также Мидоу умилила обращением к своему покойному папе. Девушка отметила, что ей не хватает отца, также она скучает по нему.

Пол Уокер с дочерью / © instagram.com/meadowwalker
Пол Уокер с дочерью / instagram.com/meadowwalker

"Безгранично люблю и скучаю. Сегодня, как и каждый день, я благодарна, что ты дал мне жизнь и любовь. И ты мой лучший друг", — трогательно обратилась к Полу Мидоу.

Отметим, Пол Уокер стал популярным благодаря роли Брайана О'Коннора в фильмах "Форсаж". Актер успел сняться в нескольких частях франшизы, однако его жизнь трагически оборвалась. 30 ноября 2013 года актер погиб в автокатастрофе вместе со своим другом.

Когда Пол Уокер умер, его дочери, Мидоу, было всего 15 лет.

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