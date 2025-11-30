Дочь покойного Пола Уокера в годовщину его смерти довела до слез обращением к нему

Пол Уокер / © Associated Press

Реклама

Дочь звезды "Форсажа", голливудского актера Пола Уокера, который трагически погиб в ДТП, довела до слез обращением к покойному отцу.

30 ноября годовщина смерти артиста. Пол Уокер трагически погиб в ДТП. Звезды Голливуда не стало ровно 12 лет назад. Дочь актера - модель Мидоу Вокер - почтила память покойного папы, который умер, когда ей было всего 15 лет.

Пол Уокер с дочерью / © instagram.com/meadowwalker

В своем Instagram девушка посвятила пост папе. Мидоу опубликовала их совместные архивные фото, которые были сделаны, когда она была еще совсем маленькой. На снимках папа поздравлял дочь с днем рождения. Также модель оставила трогательное обращение к отцу. Мидоу отметила, что уже 12 лет живет без него. Но любовь к родному человеку никогда не исчезнет из ее сердца.

Реклама

"12 лет без тебя... Я буду любить тебя всегда", - обратилась к папе Мидоу.

Пол Уокер с дочерью / © instagram.com/meadowwalker

Отметим, Пол Уокер трагически погиб 30 ноября 2013 года. Актер попал в ужасное ДТП на спортивном автомобиле, за рулем которого был его давний приятель. Известно, что водитель значительно превысил допустимую скорость и не справился с управлением. От полученных травм друг Уокера погиб сразу, а сам актер в результате тяжелых ожогов. К слову, в результате ДТП спорткар взорвался.

Напомним, недавно умер украинский музыкант Лесик, настоящее имя которого Олег Турко. Подруга артиста назвала причину его смерти.