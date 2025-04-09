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- Гламур
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Дочь покойной Анастасии Заворотнюк родила первенца
Анна рассекретила пол и имя малыша.
Дочь покойной российской актрисы Анастасии Заворотнюк родила первенца.
Об этом 29-летняя блогерша и модель Анна объявила в своем Instagram. В частности, дочь Заворотнюк родила мальчика. Сын модели появился на свет 2 апреля. Анна назвала его Марселем.
Кстати, блогерша уже выписалась из роддома и опубликовала в Instagram короткий ролик. В частности, Анна Заворотнюк показала комнату, украшенную голубыми и синими гелевыми воздушными шариками, а в центре находилась люлька, в которой спал Марсель.
“Добро пожаловать в мир, свет моей души”, — подписала кадры с сыном модель.
К слову, Анна Заворотнюк скрывает личную жизнь. Впрочем, известно, что она замужем, а познакомилась с мужем еще во время учебы в США. С избранником модель по большей части проживает в Дубае.
Отметим, Анна является дочерью российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла 29 мая в возрасте 53 лет после длительной борьбы с раком головного мозга четвертой стадии. О войне в Украине дочь артистки никаких комментариев не делала. Впрочем, она несколько раз отмечала в фотоблоге, что хочет, чтобы скорее наступил мир.
Напомним, недавно украинская певица Инесса Грицаенко впервые стала мамой. Артистка уже показала новорожденную дочь.