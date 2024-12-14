Дочь покойной Заворотнюк беременна первенцем и показала фото с округлым животиком

Дочь покойной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, блогерша и модель Анна сообщила о беременности.

Об этой новости 28-летняя Анна сообщила в своем фотоблоге. Она впервые за длительный период появилась в Instagram и в публикации показала серию фото, где позирует на пляже. На изображении будущая мама предстает в облягающем боди, которое подчеркивает ее беременность.

"Очень волнуюсь делиться этой новостью, но чувствую, что уже не терпится рассказать вам причину длительного отсутствия в соцсетях. Очень ждем тебя", — написала Анна Заворотнюк.

Анна Заворотнюк беременна / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк беременна / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

К слову, дочь покойной звезды не афиширует свою личную жизнь. Известно, что блогерша в основном проживает в Дубае. Кто же стал отцом ребенка – неизвестно. Однако Анна еще в 2021 году намекала, что ее сердце уже давно занято и она замужем за человеком, с которым познакомилась во время учебы в США.

Тем не менее, в комментариях пользователи поздравляют модель с будущим пополнением в семье и желают легкой беременности.

Напомним, мама Анны, актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая 2024 года. Звезда сериала "Моя прекрасная Няня" ушла из жизни в больнице, где сражалась со злокачественной опухолью головного мозга четвертой стадии.

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