Дочь покойной звезды "Форсажа" Пола Уокера выходит замуж

Девушка сообщила о помолвке со своим бойфрендом.
Дочь покойной звезды "Форсажа" Пола Уокера Мидоу Уокер поделилась с поклонниками хорошей новостью.
22-летняя девушка на своей Instagram-странице опубликовала новое видео. Радостная звезда плавает в белом купальнике в бассейне и показывает на камеру кольцо с большим бриллиантом.
Избранником Мидоу стал начинающий актер Луи Торнтон-Аллан.
Отметим, что о романе дочери Уокера стало известно недавно, когда Луи опубликовал пост на своей Instagram-странице. Парень назвал Мидоу своим лучшим другом, а девушка поделилась трогательным видео с избранником и назвала его "своей любовью".
Напомним, дети известных родителей уже выросли и начали жениться. Недавно дочь Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками новостью о том, что выходит замуж.
Также о своей свадьбе сообщала младшая из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис.