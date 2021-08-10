Дочь покойной звезды "Форсажа" Пола Уокера выходит замуж

Девушка сообщила о помолвке со своим бойфрендом.

Дочь покойной звезды "Форсажа" Пола Уокера Мидоу Уокер поделилась с поклонниками хорошей новостью.

22-летняя девушка на своей Instagram-странице опубликовала новое видео. Радостная звезда плавает в белом купальнике в бассейне и показывает на камеру кольцо с большим бриллиантом.

Избранником Мидоу стал начинающий актер Луи Торнтон-Аллан.

Отметим, что о романе дочери Уокера стало известно недавно, когда Луи опубликовал пост на своей Instagram-странице. Парень назвал Мидоу своим лучшим другом, а девушка поделилась трогательным видео с избранником и назвала его "своей любовью".

избранник Мидоу / louisthorntonallan

Напомним, дети известных родителей уже выросли и начали жениться. Недавно дочь Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками новостью о том, что выходит замуж.

Также о своей свадьбе сообщала младшая из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис.

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