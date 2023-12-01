Дочь Пола Уокера на 10-й год после смерти отца растрогала их архивным видео

Дочь американского актера Пола Уокера, модель и актриса Мидоу растрогала архивными счастливыми кадрами с покойным папой.

Актера не стало десять лет назад. В связи с этим 25-летняя модель решила опубликовать архивное видео в своем фотоблоге. В частности, в ролике дочь Уокера без предупреждения заходит в туристический автобус и поздравляет отца с днем рождения. Звезда фильма "Форсаж" испугался от столь неожиданного появления родного человека. В моменте их слишком перехватывали радостные эмоции, поэтому они сразу погрузились в объятия друг друга.

"10 лет без тебя… Всегда люблю тебя", – отметила Мидоу Уокер.

Дочь Пола Уокера растрогала архивными кадрами с покойным папой

В комментариях под публикацией поклонники выразили свои соболезнования и поддержали актрису с помощью смайликов в форме сердечек. Интересно, что муж дочери Уокера также оставил свой комментарий под постом, написав, что "всегда улыбается" Полу.

Отметим, что Пол Уокер погиб в автокатастрофе 2013 года. К моменту смерти знаменитости его единственной дочери исполнилось всего 15 лет. Мидоу часто делится воспоминаниями об отце и показывает архивные фото и видео.

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