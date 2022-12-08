Дочь Пола Уокера растрогала архивным фото с покойным отцом

Актера не стало девять лет назад.

Дочь американского актера Пола Уокера – Мидоу – показала архивное фото с папой.

В частности, модель в Instagram-stories опубликовала снимок, где изображена с отцом еще совсем маленькой. На фото звезда фильма "Форсаж" учит свою маленькую дочь играть в боулинг.

Пол Уокер с дочерью / Фото: instagram.com/meadowwalker

В общем, Пола Уокера не стало девять лет назад. Его дочь Мидоу, которой на момент трагической гибели папы было всего 15 лет, время от времени делится воспоминаниями с покойным актером и показывает архивные фотографии. Недавно модель почтила память покойного Пола Уокера в его годовщину.

Напомним, Пол Уокер трагически погиб 30 ноября 2013 года в результате автокатастрофы. Актер вместе со своим другом попал в аварию. Роджер Родас, находившийся за рулем спорткара, значительно превысил скорость и не справился с управлением. Оба мужчины погибли на месте.

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