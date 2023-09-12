Дочь Пола Уокера растрогала обращением к покойному отцу в его день рождения

Дочь американского актера Пола Уокера – Мидоу – почтила память покойного отца в его день рождения.

12 сентября знаменитость мог бы праздновать юбилей. Полу Уокеру исполнилось бы 50 лет, если бы не жуткая авария, которая забрала его жизнь. Дочь актера не забывает о памятных датах и чтит память покойного папы.

В своем Instagram Мидоу опубликовала архивный кадр с отцом и трогательно обратилась к нему. Дочь актера отметила, что очень сильно скучает по нему. Мидоу написала, что отец навсегда останется в ее памяти, как самый добрый и заботливый человек.

Пол Уокер с дочерью / Фото: instagram.com/meadowwalker

"Поздравляю с днем рождения моего ангела-хранителя. Спасибо тебе за твою любовь, наставничество, дружбу, солнечный свет и за то, что ты учил меня видеть всю красоту мира. Ты самая добрая, самая скромная, щедрая и заботливая душа, которую я знаю. Ты научил меня в детстве всегда относиться ко всем с уважением, творить добро и заботиться о нашей планете. Я люблю тебя и скучаю каждый день", — написала Мидоу.

Отметим, жизнь Пола Уокера трагически оборвалась 30 ноября 2013 года. Актера не стало в результате жуткой аварии, которая случилась в штате Калифорния. Пол Уокер погиб сразу на месте ДТП.

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