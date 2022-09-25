Дочь Поляковой и дочь Кравец: дети звезд, которые по популярности догоняют родителей

Нередко случается такое, что дети звезд выбирают схожий жизненный путь, как и у родителей. В частности, они посвящают себя творчеству и добиваются определенных успехов.

Более того, дети знаменитостей уверенно шагают по карьерной лестнице. Они становятся успешными, как и их родители, или даже превосходят их.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку звездных детей, которые завоевали у поклонников популярность и наступают на пяти знаменитых родителей.

Дочь Оли Поляковой

Маша Полякова решила идти по стопам своей звездной мамы. Девушка активно развивает музыкальную карьеру. Впрочем, набирать популярность Мария решила эпатажными поступками. В частности, в Киеве девушка основала рок-группу "ШВЫ" и уже давала концерты. Правда, репертуар Маше может понравиться не каждому, ведь девушка может спеть бранью. На первом концерте Полякова младшая исполнила трек с матерными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Кстати, вокалом Мария занимается всерьез, ведь настроена стать известной певицей. Полякова младшая поступила учиться в престижный музыкальный университет BMus в Лондоне, Великобритания.

Оля Полякова с дочерью Марией / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Но не только музыкой занимается Маша. Девушка активно развивает свой блог, где публикует истории из жизни, мемы или забавные видео. В настоящее время у девушки 164 тыс. подписчиков в Instagram, а их количество все время увеличивается. Кстати, благодаря блогу Маша зарабатывает собственные средства.

Дочь Елены Кравец

19-летняя дочь звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец, как и мама, решила связать свою жизнь с творчеством. Хоть и девушка учится на пиарщика, но увлекается другим.

Елена Кравец с дочерью / Фото: instagram.com/lennykravets

Маша более 10 лет занимается танцами в стиле фристайл. Танцевать девушка училась в одной из популярнейших школ Украины. После этого Маша принимала участие в различных танцевальных конкурсах, в том числе и за границей. Кстати, в прошлом году Мария выступала как танцовщица на новогоднем корпоративе студии "Квартал 95".

Теперь же девушка активно развивает свой блог в Instagram. У нее сейчас 14 тыс. подписчиков, впрочем, их с каждым днем становится все больше и больше.

Кстати, Маша все чаще и чаще публикует фото из разных фотосессий. Вполне возможно, что девушка запланировала заняться моделингом.

Дочь Евгения Кошевого

14-летняя Варвара Кошевая учится в школе вокала и даже пыталась развивать музыкальную карьеру. Варвара дважды участвовала в проекте "Голос.Діти". Впервые она попробовала свои силы в третьем сезоне, когда ей было 8 лет. Тогда маленькая вокалистка дошла до этапа "бои". В 2019 году Варвара вернулась на "Голос.Діти-5" и дошла до суперфинала.

Сейчас девушка общается с поклонниками только благодаря своему блогу, где 20,6 тыс. подписчиков. Правда, Варя редко публикует фотографии и почти не делится подробностями личной жизни.

Евгений Кошевой с дочерью Варварой / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Кстати, Варвара даже попробовала свои силы в бизнесе. Девушка продает в Сети собственные вещи, которые больше не одевает.

Дочь Юрия Ткача

Дочь звезды студии "Квартал 95" Юрия Ткача – Елизавета – еще в юном возрасте начинает добиваться немалых успехов.

Девочка уже участвовала в съемках разных телешоу. В частности, она помогала звездному папе отгадывать героев проекта "Маскарад" на 1+1. Кроме того, Лиза была участницей "Рассмеши комика", где удивила звездного папу.

Юрий Ткач с дочерью

Также дочь Ткача имеет отличный голос и хорошо поет. Недавно Лиза просто растрогала пользователей исполнением песни "Біля Тополі" группы Enej.

Своего блога у девочки сейчас нет, поэтому ее успехами и достижениями на своих страницах делятся папа с мамой.

Дочь Александра Педана

Девушке помогает строить карьеру папа. В частности, они вместе приняли участие в авторском шоу Педана, где рассказывали об украинских высших учебных заведениях.

Александр Педан с дочерью / Фото: instagram.com/pedanos

Но больше девушка занимается развитием своего блога, где дает рекламу разной продукции и, вероятно, зарабатывает благодаря этому средства.

Сейчас у Валерии 24,2 тыс. подписчиков в Instagram, а их количество постоянно увеличивается.

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