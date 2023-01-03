Дочь Поляковой наворожила, вернется ли Винник в Украину и выйдет ли Никитюк в этом году замуж

Маша снова принялась гадать с мамой в прямом эфире.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, которая неожиданно стала тарологиней, снова поворожила в прямом эфире.

Сначала в 58-минутном видео Маша рассказывала, что ждет в 2023 году каждый знак зодиака. После этого дочь Поляковой снова гадала на звезд шоу-бизнеса.

В прямом эфире Оля просила поклонников спрашивать, что их интересует, а Маша, в свою очередь, делала расклад на картах.

Одним из вопросов было, вернется ли певец Олег Винник в Украину из Германии. Карты сказали Маше, что приедет музыкант обратно в страну.

"Он вернется и снова будет сиять на сцене", — прокомментировала Маша.

Полякова же, в свою очередь, добавила, что Винник вылечится и снова приедет.

"Ну, конечно же, вернется. Вылечится и приедет. Все будет хорошо, приедет к вам ваш Винник", — прокомментировала Оля.

Также поклонники поинтересовались личной жизнью ведущей Леси Никитюк. Они спросили, выйдет ли она в этом году замуж. Карты сказали Маше, что семья и серьезные отношения у знаменитости однозначно будут. Однако, выйдет ли Леся в этом году замуж – неизвестно.

"Да, скорее всего! Будут дети! Будет очень классный мужчина, очень сексуальный. Возможно, замуж не выйдет, но сильные отношения будут. Карта семьи выпала", – прокомментировала Маша.

Поклонники задали вопрос, который касался и самой Оли Поляковой. Они спросили, поедет ли певица на "Евровидение". Исполнительнице и самой было интересно, ведь для нее это не закрытый гештальт.

"Да. Скорее всего, в следующем году", — ответила Маша.

Напомним, дочь Оли Поляковой в Великобритании овладела таро и рунами. Ранее Маша с мамой уже гадала на картах в прямом эфире. Тогда они нагадали мужа для Тины Кароль.

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