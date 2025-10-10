Дочь Поляковой ошеломила стоимостью аренды жилья в США и почему с мужем живет в разных комнатах

Маша Полякова и ее муж-иностранец / © instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — Маша — рассекретила стоимость квартиры, которую снимает с мужем, и их быт.

Девушка поделилась, что во время учебы недавно переехала из общежития Беркли в арендованное трехкомнатное жилье с мужем-иностранцем Эденом Пассарелли и недавно даже показывала дом. И теперь они обустраиваются в Алстоне — городе, который Маша сравнила с крупнейшим спальным районом Киева на левом берегу Днепра. Более того, в квартире супруги живут с другом и соответственно средства за аренду они делят вместе с ним. Кстати, общая сумма составляет почти 150 тыс. грн в месяц.

«Я жила в общежитии. Сейчас у меня состоялся заезд в новую квартиру — без мебели и ничего. По нашим меркам это квартира на Троещине. Но здесь довольно безопасно. На троих снимаем за 3600 долларов. Мы будем жить с нашим общим другом. Он также в Беркли учится», — пояснила Маша в интервью Даше Вершиленко.

Маша Полякова и ее муж-иностранец

Таким образом дочери Поляковой, ее мужу и их товарищу досталось по одной комнате. Студентка объяснила, что приняла такое решение разъехаться по разным комнатам с возлюбленным по двум причинам — потребность в личном пространстве и разный график обучения в музыкальном колледже.

«Для меня очень важно личное пространство, поэтому мы снимаем три комнаты. Я вообще не могу ни с кем спать. У меня очень плохо со сном, поэтому мне надо, чтобы я сама в своей кроватке. Я принцесса на горошине в делах сна. К тому же мы много учимся, разные курсы. Ему надо поиграть на басу, а мне надо сделать концерт на фортепиано. Это сложно жить в одном пространстве», — добавила дочь певицы.

