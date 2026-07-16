Дочь Поляковой после разлуки воссоединилась с мужем в США и показала его новую прическу

Маша Полякова с мужем Эденом / © instagram.com/mashapolyakova

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Старшая дочь певицы Оли Поляковой, блогер Маша Полякова, после поездки в Украину вернулась к мужу Эдену Пассарелли в США.

В фотоблоге Маша поделилась кадрами семейного отдыха вместе с домашним любимцем. Также нельзя не заметить изменения во внешности Эдена — он избавился от длинных волос и сделал короткую стрижку.

Сам муж тоже публично выразил свои чувства к жене. В сторис он опубликовал ее фото и трогательно признался, что невероятно счастлив снова быть рядом с любимой.

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«Я одержим этой девушкой. Счастлив наконец быть дома», — написал Эден.

Маша Полякова с мужем Эденом

Маша Полякова

Тем временем Маша намекнула, что вернулась в США не с пустыми руками. В сторис она показала мужа, который с нетерпением ждет, пока жена достанет из чемодана подарки, привезенные из Украины.

К слову, уже совсем скоро супруги будут праздновать первую годовщину брака. Маша и Эден поженились прошлым летом в США без присутствия родителей невесты. Блогерша неоднократно отмечала, что их брак не был связан с оформлением американского гражданства.

В конце прошлого года Эден впервые приехал в Украину и познакомился с семьей жены. После встречи Оля Полякова и ее муж Вадим Буряковский тепло отзывалась о зяте, отметив, что он произвел на нее очень приятное впечатление.

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