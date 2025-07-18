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Дочь Поляковой после свадьбы ответила на упреки о беременности и показала животик
20-летняя Маша обратилась к поклонникам, которые приписывают ей будущее пополнение в семье.
Дочь украинской певицы Оли Поляковой в очередной раз ответила на слухи о беременности.
Маша Полякова после своей недавно свадьбы с иностранцем за границей ответила, действительно ли она ожидает ребенка. Блогерша, которая для замужества выбрала пышное платье с элементами рюшей, объяснила, что это всего лишь иллюзия и на самом деле она не беременна. Дочь звезды отметила, что это может подтвердить соответствующий тест. Также она стала к камере боком и показала, что никакого округлого животика у нее нет.
"Для всех, кто спрашивал — я не беременна. Просто пышное платье. Есть маленький животик, но он, как у всех женщин. Я не беременна! Поверьте мне, я могу и тест показать. Ничего нет, просто пышное платье. Красивое, кстати, платье", — пояснила Маша.
Напомним, в начале июля Маше Поляковой сделал предложение парень по имени Эден Пассарелли. А уже через несколько недель молодожены сыграли свадьбу в камерной атмосфере и обменялись обетами. После свадебных фото в коротком, но пышном платье пользователи в Сети начали массово писать девушке о якобы "беременном животике". Но Маша неоднократно уже опровергала эти слухи.
Кстати, Оля Полякова уже отреагировала на свадьбу дочери Маши и выразила свои первые эмоции.