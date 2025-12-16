Дочь Поляковой привезла своего мужа-иностранца в Киев и показала его первые впечатления от столицы

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой показала первое впечатление своего мужа-иностранца Эдена Пассарелли от Украины.

20-летняя Маша Полякова днями ранее уже сообщала, что вместе с мужем из США направляется на Родину. И тогда говорила, что дома планирует познакомить Эдена с родителями, поскольку после свадьбы с ним виделась только ее звездная мама. На этот раз Маша вышла в сторис в Instagram, чтобы окончательно сообщить о приезде.

Дочь певицы показалась с возлюбленным на вокзале и поделилась первыми впечатлениями от родного города. По словам Маши, путь домой был нелегким, но по их лицам становится понятно, что все вполне оправдало себя.

«Эден, добро пожаловать в Украину! Мы в Украине! Это было сложно, но мы доехали», — поделилась счастливая Маша.

Муж Маши Поляковой в Украине

В то же время блогерша привела мужа в супермаркет и показала широкий ассортимент товаров в Украине. Она поинтересовалась впечатлениями Эдена, а он в ответ выразил свой искренний восторг от увиденного. Кроме того, для такого совместного выхода пара выбрала фэмили-луки, которые состояли из шляпок известного украинского дизайнера.

«Магазины значительно лучше, чем те, что мы имеем в США. Я потрясен», — отметил муж Поляковой.

Маша Полякова с мужем в Украине

