Дочь Поляковой призналась, почему отказалась от жизни в Украине: "Все приходится делать самостоятельно"
Маша Полякова поделилась, почему не хочет возвращаться в родную страну.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — Маша — поделилась причинами, почему не планирует возвращаться к постоянной жизни в Украине.
Девушка рассказала, что обучение за рубежом дало ей те возможности, которых она не имела на родине. Сейчас Маша получает образование в престижном музыкальном колледже Беркли в США. По словам девушки, именно там она получает современные знания, доступ к технической базе и студиям, которых не хватает украинским учебным заведениям.
"Обучение намного лучше. Если даже с Америкой у меня ничего не получится, я все равно буду профессионалом на уровне, которого у нас нет в Украине. У нас просто нет доступа к студиям — технической базы фактически нет. Все приходится делать самостоятельно", — объяснила Маша в интервью Даше Вершиленко.
Дочь певицы также призналась, что хоть и ценит украинскую музыкальную школу, но ее амбиции выходят за пределы классического образования. Маша отметила, что пока хочет завершить обучение и построить карьеру в США, но в будущем не исключает возможности вернуться в Европу.
"Я не очень "американский" человек. Пока хочу закончить университет, развивать карьеру, а потом, возможно, переехать в Европу. Хочу работать по всему миру", — поделилась она.
Несмотря на жизнь за океаном, девушка призналась, что очень скучает по дому и любимым местам в Украине. Она добавила, что когда-то привычные для места стали чем-то далеким и достаточно желанным.
"Очень скучаю по квартире, по даче, по магазинам. Это мои любимое места…", — подчеркнула девушка.
Напомним, недавно 20-летняя Маша Полякова стала жертвой кражи в Нью-Йорке. У нее украли вещь, которая была важной для ее работы в США.