Дочь Поляковой рассекретила дорогой подарок маме на 38-летие: "За собственные деньги купила"

Недавно поп-звезда праздновала день рождения.
Известная украинская певица Оля Полякова стала тренером 12 сезона главного вокального шоу "Голос країни".
Для звезды это новый опыт, поэтому на презентации маму поддерживала 16-летняя дочь. Журналисты сайта ТСН.ua пообщались с девушкой и узнали, что она планировала стать участницей "Голосу.Діти".
"Участницей можно было стать только в том случае, если тебе нет 15 лет. Кастинг на шоу был 3 марта, а день рождения у меня второго. Не удалось", — поделилась Маша.
Кстати, 17 января Оля Полякова отмечала день рождения. Маша подготовила такой подарок, который у мамы остался бы навсегда. Девушка за свои деньги купила для мамы ювелирное украшение.
"Я подарила ей крестик с изумрудами. Я его купила только за деньги, которые сама заработала. Разве что тысячу гривен мне папа дал. Но все остальное я заработала самостоятельно", — рассказала Маша.
Не пропустите, уже в это воскресенье, 23 января в 21:00 на телеканале 1+1 – премьера вокального шоу "Голос країни-12".
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