Дочь Поляковой рассказала о романе с возлюбленным и как будет строить с ним отношения после отъезда в США

Вскоре Маша поедет на учебу в Америку, которое продлится четыре года.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, которая недавно рассекретила отношения с бойфрендом, поделилась подробностями их романа.

В частности, вскоре блогерша Маша поедет на учебу в США. В Америке 19-летняя девушка будет находиться в течение четырех лет. Так что отношения с возлюбленным дочь Поляковой собирается строить на расстоянии. К слову, избраннику блогерши уже более 18 лет, поэтому во время действия военного положения пересечь границу он не может.

"На расстоянии будем. Ему уже через 18 лет, он не может выезжать", — поделилась Полякова-младшая на проекте "Ранок у великому місті".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Также блогерша не берется загадывать, закончатся ли эти отношения хэппи-эндом. По словам Маши, ни о каких обязанностях, например, дождаться друг друга, она с избранником не договаривалась. Дочь Поляковой говорит, что они взрослые люди, которые хотят попробовать построить отношения на расстоянии, а дальше уже как получится.

"Мы не можем договориться ни о каких обязанностях, потому что мы все взрослые люди, мы понимаем, как это должно быть", — добавила блогерша.

Напомним, Маша Полякова поступила на учебу в престижный университет в Беркли. Недавно девушка признавалась, когда наконец-то отправится обретать новые знания.

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