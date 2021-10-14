Дочь Поляковой с новым цветом волос устроила industrial-фотосет

Маша очаровала стильным образом.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария не перестает удивлять поклонников своими стильными образами.

Так, недавно Маша снялась в новой красивой фотосессии в стиле industrial. Девушка вместе с другом устроила стильные съемки среди вечернего города. Обе модели были в черных луках, которые дополнили стильными аксессуарами.

instagram.com/mashapolyakova

instagram.com/mashapolyakova

Интересно, что и Маша и ее друг были с одинаковым, рыжим цветом волос. "Как вам такой вайб рыжих", — поинтересовалась мнением подписчиков Полякова-младшая.

instagram.com/mashapolyakova

instagram.com/mashapolyakova

instagram.com/mashapolyakova

В свою очередь, фаны Марии отметили, что ей идет такой цвет, кто-то в очередной раз подчеркнул, что девушка очень похожа на свою звездную маму, а кто-то заподозрил Машу в романе с парнем. О последнем Маша пока молчит, держа интригу.

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