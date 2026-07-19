Дочь Поляковой сравнена фото мужа в начале брака и сейчас и удивила его изменениями

Маша Полякова с мужчиной

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Дочь украинской певицы Оли Поляковой — блогерша Маша — сравнила фото мужа, сделанное в начале их брака, со свежим, и удивила его изменениями.

На днях супруги отпраздновали первую годовщину со дня свадьбы. А это же Маша решила показать, как брак изменил ее возлюбленного Эдена Пассарелли. Она сравнила его архивное фото со свежим. Избранник Поляковой-младшей заметно похудел. Кроме того, он избавился от своих длинных волос. Маша коротко отметила, что ее муж усовершенствовался.

Сам Эден Пассарелли тоже опубликовал эти же фотографии. Он отметил, что одно из фото было сделано в первый день их брака, а другое — свежее. Муж Маши в шутку добавил, что «эффект жены» действительно работает.

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Муж Маши Поляковой сейчас и в начале их брака

Отметим, Маша Полякова вышла замуж 17 июля 2025 года. Мужем блогерши стал иностранец Эден Пассарелли. Парочка познакомилась в США, куда Маша в прошлом году отправилась на учебу в Беркли.

Недавно влюбленные праздновали первую годовщину брака. По случаю праздника Маша Полякова привезла избранника в Украину и показала, как они проводят время вместе.

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