Дочь Поляковой в первую годовщину брака привезла мужа-иностранца в Украину и восхитила кадрами

Маша Полякова с мужем

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Старшая дочь певицы Оли Поляковой, блогер Маша Полякова, сообщила о празднике в семье.

Сегодня, 17 июля, проходит ровно год со дня создания ее семьи с гражданином США Эденом Пассарелли. По случаю особой даты, Маша привезла возлюбленного в Украину, где гостеприимно встретила его в доме звездной мамы.

В годовщину бракосочетания дочь певицы осчастливила мужа вкусными блюдами. В фотоблоге Маша показала улыбающегося Эдена за столом и поинтересовалась, нравится ли ему такая еда. На что он утвердительно ответил с восторгом: «Я люблю это».

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«Сегодня у нас годовщина — ровно один год вместе в браке. Вот так мы встречаем его в Украине. Смотрите, как он счастлив», — восхитила блогерша.

Сторис Маши Поляковой

Муж Маши Поляковой

Отметим, 21-летняя Маша Полякова вышла замуж за иностранца в США. Их отношения зародились за полгода до брака во время учебы в Беркли. Сама свадебная церемония была достаточно камерной без семьи Маши. Но новоиспеченные супруги не расстроились и пообещали организовать гуляния со всеми ближайшими в будущем. Молодожены уже познакомили семьи дистанционно. Маша говорила, что произошло за пять минут до росписи.

К слову, дочь звезды также признавалась, что обручилась по одной веской причине. Однако ее разглашать не стала. Но, опережая вопросы, она заверила, что заключала брак точно не из-за гражданства.

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