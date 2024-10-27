Дочь Поляковой в ярком образе впервые выступила на большой сцене: как Маша зажгла зал

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – выступила в киевском Дворце Спорта.

Ярким выступлением Маша запомнилась тем, кто одним из первых пришел на долгожданный концерт Оли Поляковой в столице 26 октября. 19-летняя артистка вышла на сцену с рок-группой "Швы" и прямо раскачала публику зажигательным репертуаром. К слову, выступление дочери объявила сама Полякова в коротком видео, которое появилось на экране на сцене. Звезда представила рок-исполнительницу под псевдонимом Mary poppers.

На сцене волнения лидера группы "Швы" было почти незаметно. Маша сразу смело вышла на сцену и громко поздоровалась с первыми зрителями шоу мамы, которых с каждой минутой становилось больше. Для разогрева дочь певицы вместе с музыкантами выбрала самые зажигательные песни. В частности, прозвучал ее драматический хит "Шрами", который довольно быстро набрал популярности в Сети. В конце Mary poppers с участниками группы поклонилась и поблагодарила зрителей за поддержку их творчества.

Маша Полякова зажгла сцену Дворца Спорта с рок-группой "Швы"

Дополняли атмосферу рок-жанра костюмы и зажигательные танцы исполнительницы. Так, для дебютного выхода на большую сцену Маша выбрала довольно яркое платье, белые чулки с бантиками и черные каблуки. Тем временем мужская часть группы увлекла не только игрой на музыкальных инструментах, но и выразительным белым гримом с черными полосками на лице.

Напомним, лишь в конце прошлого года Маша Полякова возобновила деятельность рок-группы "Швы", которая была на паузе в течение нескольких лет. Тогда же она взяла себе псевдоним Mary poppers. Так, тогда в новом амплуа артистка с коллективом даже сыграла концерт в Одессе.

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