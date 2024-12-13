Дочь Поляковой восхтила романтическим фото со старшим на 4 года возлюбленным и их любимцем

Маша уже около года в отношениях с избранником.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, певица Маша показалась в объятиях своего возлюбленного Никиты.
Пара почти год находится в отношениях. Однако Маша только недавно рассказала о своем новом романе. И после этого время от времени радует фанатов новым контентом с ним. В этот раз дочь звезды попозировала в объятиях 23-летнего избранника. Также на руках у юной певицы виднеется их новый член семьи – собачка породы мальтипу, которую возлюбленные назвали Минором.
19-летняя дочь Поляковой не стала подписывать кадр, а лишь добавила смайлик в форме сердечка. Наиболее красноречивыми оказались пользователи. В комментариях они отметили, что Маша с парнем выглядят невероятно счастливо.
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Напомним, ранее Маша Полякова рассказывала больше деталей о своем бойфренде. В частности, делилась, что они уже съехались и делят общий быт. А недавно дочь певицы ошеломила, как Никита сделал ей предложение и почему она ему отказала.
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