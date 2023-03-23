Дочь Поляковой вспомнила знакомство с родителями бойфренда и призналась, почему не живет с ним

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – не скрывает, что встречается с бойфрендом, имя которого Артур.

Отношения парочки достаточно серьезные. Бойфренд уже успел познакомить Машу со своими родителями. Впрочем, по мнению блогерши, у нее сложились не очень теплые отношения с папой Артура.

"Мне кажется, его папа меня не очень сильно любит. Он как-то так холодно отвечает мне на добрый день и так далее. Не знаю, а может и любит, просто он этого не показывает. Я не знаю. Мама у него прикольная", — рассказала дочь Поляковой в интервью Славе Демину.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Тем временем Маша уже успела познакомить Артура со своими родителями. Оле Поляковой понравился выбор дочери, муж певицы тоже не против их отношений.

"Она (Оля Полякова – прим. ред.) сказала: "Симпатичный, мне кажется, очень милый мальчик". И папе нравится. Ему не надо мне так много денег сбрасывать на продукты, потому что у меня теперь есть Артур, который покупает мне продукты…ну, не полностью, но он вносит вклад", — отметила Маша.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Влюбленные пока не спешат жить вместе. Маша призналась, что их университеты расположены далеко друг от друга. Кроме того, блогерша не может съехать из общежития, ведь подписала договор, согласно которому должна прожить там год. Если Маша надумает выселиться раньше, то все равно придется платить за комнату.

"Во-первых, в Артура университет очень далеко расположен от моего университета, ему ехать ко мне два часа, мне ехать к нему два часа. Во-вторых, здесь такой контракт в общежитии, я не могу взять и из него выселиться", — поделилась блогерша.

Напомним, ранее Маша Полякова призналась, сколько денег в месяц тратит на жизнь в Великобритании. Также юная блогерша поделилась, на чем экономит.

Читайте также: