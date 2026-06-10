Дочь Поляковой замужем, а Кошевого учится в Милане: как выглядят дети украинских звезд

Елена Кравец, Евгений Кошевой, Оля Полякова и их дети

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Дети украинских знаменитостей растут и взрослеют практически на глазах у всей страны.

Во взрослом возрасте одни из них идут по стопам звездных родителей и тоже находятся под постоянным прицелом камер, а другие отказываются от публичности и ведут довольно приватный образ жизни.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о детях украинских звезд. Предлагаем узнать, как они сейчас выглядят и чем занимаются. Отметим, что в подборку мы брали именно взрослых детей.

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Старшая дочь Оли Поляковой Маша

Старшей дочери Оли Поляковой сейчас 21 год. За это время она успела пожить в таких странах, как Украина, Великобритания и США. Девушка также училась в разных вузах. В частности, Маша получает именно музыкальное образование. Сейчас она поселилась в США. Девушка получает образование в музыкальном колледже Беркли. А в прошлом году старшая дочь Оли Поляковой вообще ошеломила кардинальными изменениями в личной жизни. Девушка вышла замуж за американца Эдена Пассарелли и строит с ним семью в США.

Оля Полякова с дочерью Машей и зятем

Дочь Маши Ефросининой Нана

Дочь ведущей Маши Ефросининой избегает публичности и при этом просит звездную маму о ней ничего не рассказывать и не показывать ее в соцсетях. Однако некоторые подробности о Нане, которой сейчас 22 года, все же известны. Девушка уже длительное время проживает за границей, где и получает образование. Ранее Нана экстерном прошла программу Амстердамского университета, а сейчас учится на магистратуре в Мадриде.

Маша Ефросинина с дочерью Наной / © instagram.com/mashaefrosinina

Дочь Евгения Кошевого Варвара

Старшей дочери юмориста Евгения Кошевого сейчас 18 лет. В прошлом году она официально закончила одну из школ Киева. У девушки было много планов относительно дальнейшего образования. Она планировала развивать музыкальную карьеру в Польше, впоследствии решила остаться в Украине. Однако после первого курса обучения Варвара Кошевая уехала в Милан, где получает образование в сфере, связанной с менеджментом и режиссурой в шоу-бизнесе.

Евгений Кошевой с дочерью Варварой / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Старшая дочь Тони Матвиенко Ульяна

Старшей дочери артистки 27 лет. Ульяна уже давно строит свою самостоятельную жизнь. Она долгое время находилась в Украине. Ульяна занималась режиссурой и продюсированием. Девушка даже успела снять клип для мамы. Однако полномасштабная война внесла свои коррективы, и старшая дочь певицы выехала за границу. Ульяна работает над созданием фото и видеоконтента для различных брендов и, как говорит исполнительница, уже делает первые маленькие успехи.

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Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной / © instagram.com/tonya_matvienko

Старшая дочь Елены Кравец Маша

Старшей дочери актрисы Елены Кравец сейчас 23 года. Маша вместе со своим бойфрендом проживает в Киеве. Долгое время девушка работала в шоуруме, консультировала клиентов и продавала вещи. Однако осенью прошлого года она уволилась. Сейчас дочь Елены Кравец развивается в других направлениях. Кроме того, Маша также активно занимается танцами.

Елена Кравец с дочкой Машей / © YULA company

Старшая дочь Ольги Фреймут Злата

Дочь ведущей Злата Митчелл уже длительное время живет в США. Девушке сейчас 20 лет. Пока она только учится в Калифорнийском университете. Кстати, дочь Ольги Фреймут еще и получает сразу два образования, которые к тому же кардинально разные: она изучает кинорежиссуру и политические науки.

Ольга Фреймут с дочерью Златой / © instagram.com/freimutolia

Дочь Александра Педана Валерия

Дочери шоумена Александра Педана сейчас 21 год. Валерия вместе со своим бойфрендом проживает во Львове, где также получает образование в Украинском католическом университете. Валерия выбрала себе специальность в сфере социологии. Кстати, несмотря на учебу, она также уже работает SMM-специалистом.

Александр Педан с дочерью Валерией

Старший сын Екатерины Осадчей Илья

Старшему сыну ведущей сейчас 23 года. Ранее Екатерина Осадчая рассказывала, что Илья учится в США в University of Maryland. Сын знаменитости получает образование в сфере искусственного интеллекта. Кстати, ведущая также делилась, что после окончания учебы Илья планирует вернуться в Украину и работать по специальности.

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Екатерина Осадчая с сыном Ильей / © instagram.com/kosadcha

Напомним, в этом году дочь солиста группы «ТІК» Виктора Бронюка закончила школу. Певец уже похвастался выпускницей и показал кадры с последнего звонка Евы.

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