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Дочь Поляковой замужем, а Кошевого учится в Милане: как выглядят дети украинских звезд
Предлагаем узнать, как сейчас выглядят дети звезд украинского шоу-бизнеса и чем они занимаются.
Дети украинских знаменитостей растут и взрослеют практически на глазах у всей страны.
Во взрослом возрасте одни из них идут по стопам звездных родителей и тоже находятся под постоянным прицелом камер, а другие отказываются от публичности и ведут довольно приватный образ жизни.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о детях украинских звезд. Предлагаем узнать, как они сейчас выглядят и чем занимаются. Отметим, что в подборку мы брали именно взрослых детей.
Старшая дочь Оли Поляковой Маша
Старшей дочери Оли Поляковой сейчас 21 год. За это время она успела пожить в таких странах, как Украина, Великобритания и США. Девушка также училась в разных вузах. В частности, Маша получает именно музыкальное образование. Сейчас она поселилась в США. Девушка получает образование в музыкальном колледже Беркли. А в прошлом году старшая дочь Оли Поляковой вообще ошеломила кардинальными изменениями в личной жизни. Девушка вышла замуж за американца Эдена Пассарелли и строит с ним семью в США.
Дочь Маши Ефросининой Нана
Дочь ведущей Маши Ефросининой избегает публичности и при этом просит звездную маму о ней ничего не рассказывать и не показывать ее в соцсетях. Однако некоторые подробности о Нане, которой сейчас 22 года, все же известны. Девушка уже длительное время проживает за границей, где и получает образование. Ранее Нана экстерном прошла программу Амстердамского университета, а сейчас учится на магистратуре в Мадриде.
Дочь Евгения Кошевого Варвара
Старшей дочери юмориста Евгения Кошевого сейчас 18 лет. В прошлом году она официально закончила одну из школ Киева. У девушки было много планов относительно дальнейшего образования. Она планировала развивать музыкальную карьеру в Польше, впоследствии решила остаться в Украине. Однако после первого курса обучения Варвара Кошевая уехала в Милан, где получает образование в сфере, связанной с менеджментом и режиссурой в шоу-бизнесе.
Старшая дочь Тони Матвиенко Ульяна
Старшей дочери артистки 27 лет. Ульяна уже давно строит свою самостоятельную жизнь. Она долгое время находилась в Украине. Ульяна занималась режиссурой и продюсированием. Девушка даже успела снять клип для мамы. Однако полномасштабная война внесла свои коррективы, и старшая дочь певицы выехала за границу. Ульяна работает над созданием фото и видеоконтента для различных брендов и, как говорит исполнительница, уже делает первые маленькие успехи.
Старшая дочь Елены Кравец Маша
Старшей дочери актрисы Елены Кравец сейчас 23 года. Маша вместе со своим бойфрендом проживает в Киеве. Долгое время девушка работала в шоуруме, консультировала клиентов и продавала вещи. Однако осенью прошлого года она уволилась. Сейчас дочь Елены Кравец развивается в других направлениях. Кроме того, Маша также активно занимается танцами.
Старшая дочь Ольги Фреймут Злата
Дочь ведущей Злата Митчелл уже длительное время живет в США. Девушке сейчас 20 лет. Пока она только учится в Калифорнийском университете. Кстати, дочь Ольги Фреймут еще и получает сразу два образования, которые к тому же кардинально разные: она изучает кинорежиссуру и политические науки.
Дочь Александра Педана Валерия
Дочери шоумена Александра Педана сейчас 21 год. Валерия вместе со своим бойфрендом проживает во Львове, где также получает образование в Украинском католическом университете. Валерия выбрала себе специальность в сфере социологии. Кстати, несмотря на учебу, она также уже работает SMM-специалистом.
Старший сын Екатерины Осадчей Илья
Старшему сыну ведущей сейчас 23 года. Ранее Екатерина Осадчая рассказывала, что Илья учится в США в University of Maryland. Сын знаменитости получает образование в сфере искусственного интеллекта. Кстати, ведущая также делилась, что после окончания учебы Илья планирует вернуться в Украину и работать по специальности.
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