Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте выдала свою настоящую позицию по поводу войны в Украине

Кристина Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

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Дочь российской певицы Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте – выдала свою настоящую позицию по поводу войны в Украине.

Исполнительница с началом полномасштабного российского вторжения выбрала молчание и воздерживалась от комментариев на эту тему. Однако после запрета ей на въезд в Литву, кстати, именно из-за этой ее позиции, Орбакайте заговорила о "неприятных событиях". Российские пропагандисты распространили разговор с певицей, где та высказывается о выходе песни "Алла будет петь", премьера которой состоялась в 2023 году.

Орбакайте говорит, что композиция сначала принадлежала маме, но еще в мирное время та отдала ее дочери. По словам певицы, она почувствовала, что нужно выпускать песню, когда "произошли эти события, неприятные для России и ее семьи". Очевидно, что под этими словами Орбакайте имела в виду вторжение РФ на территорию Украины. Как известно, мама артистки Алла Пугачева и отчим Максим Галкин выступили против этого. По словам Орбакайте, песней "Алла будет петь" она поддержала родного человека. К слову, в 2023 году Пугачеву начать активно травить в РФ за антивоенную позицию.

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Алла Пугачева и Кристина Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

"Эту песню сначала принесли моей маме, когда еще было мирное время. Эта песня была у меня, а я все никак не знала, как ее (выпустить – прим. ред.). И тут произошли эти события, которые вообще для всей Земли неприятны, для нашей страны (России – прим. ред.), для нашей семьи. И тут я подумала, что действительно, вот сейчас самое время для этой песни, чтобы поддержать маму", - говорит певица.

Отметим, в конце апреля стало известно, что Кристине Орбакайте запретили въезд в Литву. Произошло это из-за ее молчания о войне в Украине. Певицу перед запретом просили раскрыть свое отношение к вторжению России на украинские земли, однако она этого не сделала.

Позиция Кристины Орбакайте по поводу войны в Украине – что известно

Еще до начала полномасштабной войны певица не сторонилась поездок в оккупированный Крым, за что оказалась в базе сайта "Миротворец". Когда россияне приступили к полномасштабному вторжению на украинские земли, Орбакайте опубликовала в Instagram фото с черным квадратом с подписью: "Нет, войне!". Впоследствии она удалила этот пост. В конце концов после 24 февраля 2022 года исполнительница осталась в РФ, где давала концерты, и даже успела выступить в оккупированной Ялте.

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Кристина Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

В конце концов, в 2024 году Кристина Орбакайте таки покинула РФ и заявила, что разорвала все связи со страной. Вероятно, это связано с тем, что она столкнулась с отменой. Артистке запрещали давать концерты. Предполагается, что это связано именно с антивоенной позицией ее мамы Аллы Пугачевой, которая осудила враждебные действия российских властей.