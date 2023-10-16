Дочь путиниста Машкова впервые встретилась с сестрой из Харькова – родственницей революционера Зеленского

Дочь российского актера-путиниста Владимира Машкова – актриса Мария Машкова – впервые встретилась со своей сестрой Милой Зеленской, которая родом из Харькова.

Судьбоносная встреча родственниц, которые недавно отыскали друг друга, состоялась в Молдове. Там сестры должны представить книгу об их прапрабабушке Мелании Зеленской. Кроме того, Мария Машкова сыграет моноспектакль по мотивам дневника родственницы.

Мария Машкова с сестрой Милой / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Как поделилась актриса, она очень радуется, что у нее отыскалась сестра. Мария говорит, что Мила очень умная, искренняя и смелая.

Мария Машкова с сестрой Милой / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

"В 40 лет найти младшую смешную, умную, добрую и смелую сестру Милу Зеленскую – это очень мощный опыт. Спасибо нашей прапрабабушке из Кишинева Мелании Зеленской", — поделилась актриса.

Мария Машкова с сестрой Милой / Фото: instagram.com/mila_zelenskaja

Отметим, в сентябре Мария Машкова рассказала, что у нее отыскалась младшая сестра, которая родом из Харькова. Прапрабабушкой сестер была Мелания Зеленская – жена революционера Евгения Зеленского.

Напомним, Мария Машкова в начале полномасштабной войны поддержала Украину и осудила действия страны-агрессора России. Актриса из-за своей антивоенной позиции поссорилась с отцом Владимиром Машковым, который яро поддерживает захватническую политику путина, и перестала с ним общаться.

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