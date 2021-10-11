Дочь Распутиной обвинила брата в домогательствах: "Хотел накачать наркотиками и тр*хнуть"

Брат в свою очередь все отрицает.

Дочь российской певицы Маши Распутиной Мария Захарова рассказала, что брат Роман неоднократно склонял ее к интиму.

Девушка говорит, что он часто грубил ей и поднимал на нее руку. Когда девочке исполнилось 17 лет, Роман начал предлагать интим.

Дочь Распутиной / instagram.com/_zakharova_m

"Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, я тогда только с ним начала общаться, он приставал и предлагал неприятные вещи. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной. Он даже своей маме говорил, что он меня накачает наркотиками и жестко тр*хнет", — рассказала девушка у программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Однако Роман все отрицает. Он говорит, что Мария сама со всеми флиртует и ведет себя вызывающе. Хотя мужчина и не отрицает, что поднимал на нее руку.

Роман Захаров / скриншот с видео

"Это мелкое насекомое мне в дочери годится. Во всем виновата Распутина. Не нужно детей в таком возрасте рожать, у них генетический сбой случается. У нее две дочери ненормальные", — заявил Роман.

К слову, Роман Захаров не имеет кровного родства с Распутиной, у него другая мама, он брат Марии по отцу.

Напомним, в 2014 году Маша Распутина, переживая из-за революции, отменила поездку в Киев. Певица отложила приобретение недвижимости в Украине.

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