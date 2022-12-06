Дочь Шварценеггера очаровала Сеть редким видео с 2-летней дочерью

Писательница с детьми готовится к Рождеству.

Дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера, Кэтрин Шварценеггер, поделилась редкими кадрами со своей дочерью Лейлой.

На видео, которое писательница опубликовала на своей странице в Instagram, 2-летняя девочка в плюшевом костюме украшала маленькую новогоднюю елку. Под музыку вместе с мамой Лейла одевала на деревце в горшке гирлянду и елочные украшения.

"Лайла крутится вокруг своей рождественской елки! Здесь становится празднично", — подписала видео Шварценеггер.

Также в одной из публикаций писательница показала, что побеспокоила о праздничном настроении и у младшей дочери шестимесячной Элоизы Кристины. Знаменитая мамочка надела девочку в комбинезон с надписью "Малыш Санта".

"Самое прекрасное время в году, особенно для первых каникул ребенка", — подписала фото звездная мама.

Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Отметим, хотя Кэтрин иногда делится контентом со своими детьми, показывать лицо детей она не спешит. Напомним, двух дочерей писательница воспитывает вместе с актером Крисом Праттом.

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