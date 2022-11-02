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Дочь Шварценеггера показала забавные образы дочерей на редких семейных фото

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Дочь Шварценеггера показала забавные образы дочерей на редких семейных фото

Фото: Associated Press

Писательница умилила Сеть новыми фотографиями.

Дочь Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер, поделилась милыми фотографиями с мужем и дочерьми в хэллоуинских образах.

Для праздника звездная мама надела дочерей в забавные наряды бабочки и шмеля. Муж писательницы, известный актер Крис Пратт, выбрал брутальный наряд с ковбойской шляпой и очками. Сама же Кэтрин оделась, как фея.

© instagram.com/katherineschwarzenegger
Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

"Бабочка, шмель, садовая фея... А потом был Рип (о, и крохотный парень-призрак Лайлы)", — подписала семейное фото Кэтрин.

© instagram.com/katherineschwarzenegger
Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger
© instagram.com/katherineschwarzenegger
Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Поклонники были в восторге от нарядов знаменитой семьи: "Это так мило!", "Милота зашкаливает", "Обожаю ваши фото с дочками".

© instagram.com/katherineschwarzenegger
Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Ранее Арнольд Шварценеггер встретился с украинской группой KALUSH Orchestra во время их благотворительного тура по Америке.

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