Дочь Шварценеггера показалась со всеми родными братьями и сестрой: как выглядят дети актера

Арнольд Шварценеггер / © Associated Press

Реклама

Дочь голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера показалась сразу со всеми своими родными братьями и сестрой.

Семейство собралось не просто так, а по случаю особенного события. Дело в том, что сын актера отгулял свадьбу. Поэтому, сестры и брат Патрика Шварценеггера разделили с ним особое событие в его семейной жизни и присоединились к празднованию.

Конечно же, семья сделала фотографию все вместе. 35-летняя Кэтрин, 34-летняя Кристина, 31-летний Патрик и 27-летний Кристофер охотно попозировали перед объективом фотокамеры. Кстати, на снимке можно хорошо разглядеть младшего сына Шварценеггера, который в основном избегает публичности. Кристофер за последние годы очень сильно похудел.

Реклама

Дети Арнольда Шварценеггера от Марии Шрайвер / © instagram.com/katherineschwarzenegger

Семейными фотографиями в своем Instagram поделилась Кэтрин. На свадьбе она была вместе со своим мужем, голливудским актером Крисом Праттом, и их двумя дочерьми. Кэтрин публиковала и их фото тоже, правда, лица детей скрыла.

Кэтрин Шварценеггер, Крис Пратт и их дочь / © instagram.com/katherineschwarzenegger

Отметим, у Арнольда Шварценеггера есть четверо детей от журналистки Марии Шрайвер - Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер. Пара прожила в браке с 1989 до 2011 год. После развода они поддерживают дружеские отношения. Также у Шварценеггера есть внебрачный сын Джозеф от домработницы. Что интересно, и жена, и любовница актера были беременными одновременно, и дети родились с разницей в месяц. Внебрачного сына звезда Голливуда признал.

Напомним, старший сын Арнольда Шварценеггера в начале сентября отгулял свадьбу с моделью Эбби Чемпион. В Сеть уже слили фото с брачной церемонии и рассекретили ее стоимость.