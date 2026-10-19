Дочь Синди Кроуфорд довела до слез первой реакцией на смерть 27-летнего брата

Дети Синди Кроуфорд / © Associated Press

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Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд — актриса Кайя Гербер — впервые прокомментировала смерть 27-летнего брата Пресли, который внезапно умер 20 сентября.

Долгое время семья соблюдала молчание и никак не высказывалась о трагедии. А это же Кайя Гербер прокомментировала потерю родного человека. Актриса не скрывает, что смерть Пресли стала для нее шоком, что она даже не находила слов, которые могли бы описать горе. Кайя очень любила старшего брата, который был для нее наставником, поддержкой и опорой.

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«Ты знаешь, как сильно я любила быть твоей сестрой. Это всегда было и навсегда останется тем, что я люблю в себе больше всего. Я пришла в этот мир, крепко уцепившись за тебя и не желая отпускать. Я любила тебя так сильно, что сама не знала, куда девать всю эту любовь. А теперь, когда ей больше некуда деваться, я почти уверена, что она поглотит меня целиком», — пишет Кайя.

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Дети Синди Кроуфорд в детстве / © instagram.com/kaiagerber

Брат многому научил Кайю. Дочери Синди Кроуфорд больно от того, что теперь у нее не к кому обратиться за советом, поддержкой и руководством. Кайя Гербер подчеркнула, что ей не хотелось, чтобы именно так все произошло и чтобы Пресли так внезапно покинул ее.

«Пока ты был здесь, ты был моим главным учителем. А теперь я осталась с вопросом: чему я вообще могу научиться, когда тебя больше нет? И я постоянно вспоминаю, как в детстве я испугалась прокалывать уши, так что ты сделал это первым. Ты всегда шел первым. И я, жесть, так сильно хотела бы, чтобы на этот раз ты не пошел первым», — признается Кайя.

Дети Синди Кроуфорд в детстве / © instagram.com/kaiagerber

Дочь Синди Кроуфорд говорит, что сейчас учится справляться со своим горем и жить в новой реальности, где Пресли больше нет рядом, с которым больше не удастся поговорить и которого больше нельзя будет увидеть. Правда, Кайя откровенно признается, что пока не знает, как с этим справиться.

«Я учусь любить тебя, когда не могу тебя видеть. Учусь рассказывать тебе что-то, не беря в руки телефон, чтобы позвонить. Учусь быть твоей сестрой в мире, где я больше не могу протянуть руку и дотянуться до тебя. Я пока не знаю, как это делать», — говорит Кайя.

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Сын Синди Кроуфорд — Пресли Гербер / © Associated Press

Что известно о смерти сына Синди Кроуфорд — Пресли

Пресли Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет. Тело сына Синди Кроуфорда обнаружили в реабилитационном центре в штате Калифорния, куда он прибыл незадолго до смерти. Почему Пресли Гербер ушел из жизни — официально не разглашали. Однако в западных СМИ предполагали, что парень умер от остановки сердца и возможной передозировки. Тело Пресли Гербера кремировали, а семья супермодели решила хранить прах в Малибу.

Напомним, недавно голливудский актер Джордж Клуни сделал болезненное признание о смерти сына Синди Кроуфорд. Артист высказался о поддержке семьи модели в момент тяжелого горя.

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