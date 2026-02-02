Дочь Скрябина в годовщину смерти отца довела до слез обращением к нему: "Боль никогда не уменьшится"

Андрей Кузьменко / © moemisto.ua

Дочь лидера группы "Скрябин", музыканта Андрея Кузьменко, довела до слез обращением к отцу.

2 февраля годовщина смерти артиста. Прошло ровно 11 лет, как в жутком ДТП погиб Андрей Кузьменко. В эту дату дочь Скрябина - Барбара - посвятила отцу пост в Instagram-stories, в котором трогательно почтила его память.

Девушка опубликовала архивное фото с папой. На снимке Андрей Кузьменко вместе с дочкой позировал в солнечной Калифорнии на фоне знаменитой надписи Голливуд. Также Барбара адресовала отцу слова, от которых на глазах появляются слезы. Дочь артистка отметила, что столько бы лет не прошло, боль утраты никогда не даст о себе забыть.

Дочь Скрябина показала их архивное фото / © instagram.com/kuzmenko_barbara

"Столько лет прошло... А такая боль никогда не уменьшится... Верю, что ты всегда со мной", - адресовала отцу Барбара.

Отметим, Андрей Кузьменко трагически погиб 2 февраля 2015 года в жутком ДТП в селе Лозоватка, что в Днепропетровской области, когда возвращался с гастролей домой. Авто, в котором ехал музыкант, столкнулось с молоковозом. От травм Скрябин погиб на месте. Артисту было всего 46 лет.

