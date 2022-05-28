Дочь Снежаны Егоровой о скандальной маме: "Ей не стоит употреблять алкоголь"

Телеведущая и актриса Стася Ровинская призналась, как относится к экс-муже своей скандальной мамы Снежане Егоровой – Антину Мухарскому.

Так, знаменитость, недавно переехавшая в США, призналась, что не уважает бывшего своей мамы и объяснила, почему.

В частности, Стася прокомментировала слова Антина в автобиографической книге, где он описал отношения со Снежаной. Там он заявил, что изменения в поведении путинистки связаны с употреблением алкоголя.

В интервью Алине Доротюк Ровинская поделилась, что ей сложно комментировать, что говорит Антин, поскольку он тоже наврал.

Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

"Он тоже такой человек… Не очень уважаю, если честно, потому что говорит одно, а делает другое. Они друг друга стоят. И книга его – наполовину ложь. Больше чем наполовину! Могу согласиться только в том, что ему не стоит его употреблять, потому что у нее и так характер не очень хороший, а когда выпивает – это обостряется. Но назвать ее алкоголичкой, конечно, я не могу, это неправда", – отметила ведущая.

Также актриса поделилась, что даже писала Антину личные сообщения, где интересовалась, зачем он лжет.

"Были ситуации, когда я ему писала: "Зачем ты лжешь? Ты же говоришь неправду", а он мне: "Это война, детка, ничего личного", – вспомнила она.

Напомним, ранее Стася Ровинская рассказала о том, как скидывала маме видео с бомбоубежища с маленьким сыном. Ответ Егоровой ее шокировал.

Как родители ругают своих детей – детский опрос

Читайте также: