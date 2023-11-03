Дочь Снежаны Егоровой призналась, общается ли с мамой-путинисткой и где та находится

Дочь ведущей Снежаны Егоровой, которая поддерживает геноцид украинцев и кровавую политику Путина, актриса Стася Ровинская. призналась, общается ли со своей скандальной мамой.

По словам Ровинской, она уже простила свою мать, но полностью вычеркнула одиозную родственницу из своей жизни. Во время разговора со Славой Деминым Стася призналась, что не видит смысла в общении со своей биологической матерью.

"У меня уже нет обиды. Я просто не хочу общаться и иметь никаких дел. Просто не хочу. У меня нет обиды, но зачем мне себя переламывать, чтобы искать какие-то пути, искать что-то хорошее, "потому что это мама". Я не хочу этого делать. Этот человек не заслуживает внимания. Я ее полностью вычеркнула", – сказала Ровинская.

Снежана Егорова и Стася Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Также Стася рассекретила, где находится ее мать-путинистка. По словам актрисы, Егорова вместе с тремя младшими детьми в Турции, где была и до этого.

"Она в Турции с детьми находится. Иногда я даже наталкиваюсь на ее Telegram-каналы, где она какую-то ересь пишет. Но это дает мне даже большее понимания об этом человеке, что там немного ку-ку, потому что там Сталин – герой, Путин – герой. Иногда такое даже смешно посмотреть. Мне жаль, что у меня нет нормальных отношений, как с нормальным человеком. Да, конечно, мне хотелось бы, как ребенку моему внутреннему, но у меня сейчас настолько фокус на моих собственных детях. У меня уже нет времени рефлексировать, насколько я бедной-несчастной была в детстве", – объяснила Ровинская.

Стася Ровинская и Снежана Егорова

Напомним, ранее Стася Ровинская вспомнила, как написала Снежане Егоровой из бомбоубежища в начале полномасштабной войны. Ровинская отправила маме видео, где вместе с сыном прячется от российских ракет, сидя на полу. Ответ матери-путинистки актрису тогда добил.

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