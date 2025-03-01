Дочь Снуп Догга сообщила о преждевременных родах и показала 6-месячного малыша: "Я плакала"

Популярный американский рэпер Snoop Dogg стал дедушкой в восьмой раз.

Младшая дочь звезды Кори Бродус родила дочь от жениха Уэйна Дьюса. Радостной новостью дочь знаменитости поделилась в Instagram. В то же время Кори отметила, что роды были преждевременными и ребенок появился на свет на 25 неделе.

Такие непредсказуемые обстоятельства заставили сильно переживать пару. Бродус говорит, что ее мучили угрызения совести, но, несмотря на все угрозы, она очень благодарна Богу за дочь. В фотоблоге она показала первое фото новорожденной внучки Snoop Dogg, но пока скрыла ее лицо. На изображении видна лишь маленькая ножка с размером в пол пальца медика, который держит ее.

Дочь Снуп Догга родила дочь

"Принцесса появилась в шесть месяцев. Я непрерывно плакала, непрерывно обвиняла себя за то, что не смогла дать ей того, в чем она нуждалась. Но, несмотря ни на что, Бог всегда доказывает мне, что я у Него есть! Доченька появилась на 25-й неделе и она самая лучшая!" – растрогала Кори Бродус.

Напомним, недавно у изобретателя Илона Маска также произошло пополнение в семье. Одиозный бизнесмен стал отцом в четырнадцатый раз — стало известно имя новорожденного.

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