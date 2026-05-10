Дочь Степана Гиги раскрыла, что продолжал повторять художник до последних дней жизни

Степан Гига и его дети - Квитослава и Степан

Потеря артиста Степана Гиги стала одной из самых эмоциональных историй украинского шоу-бизнеса последнего времени — дочь метро Квитослава Гига поделилась личными воспоминаниями и как ей удается переживать этот эпизод жизни.

Квитослава откровенно говорит, что до сих пор учится жить с ощущением потери. Она вспоминает, как изменилась ее жизнь после смерти отца. Семья старается держаться вместе и сохранять его творческое наследие. Для нее это не только боль, но и внутренний долг. Она постоянно возвращается к отцовским словам и советам. Именно они помогают ей двигаться вперед даже в сложные моменты.

«Это самый тяжелый период в моей жизни. Эту потерю невозможно описать словами, и я понимаю, что эта боль не пройдет никогда. Но сейчас мы хотим продолжить его дело, потому что до последних дней папа говорил только о том, как он нами гордится и как сильно верит в нас. Именно это сегодня дает силы двигаться дальше», — отметила дочь исполнителя в интервью Telegraf.

В воспоминаниях Квитослава возвращается к тем разговорам, которые навсегда остались для нее опорой. Она говорит, что отец всегда находил простые, но очень точные слова поддержки. Эти советы стали для нее внутренним ориентиром. Даже сейчас она мысленно обращается к нему, когда сталкивается с трудностями. Самое ценное, что он ей оставил, — это вера в собственную уникальность и талант.

«Он находил очень правильные и меткие слова. И сейчас мне очень не хватает тех моментов, когда мы могли просто сесть и душевно поговорить. Когда мне трудно, я часто думаю: „А что бы мне сейчас посоветовал папа?“. И это действительно помогает. Наверное, главный его совет — верить в себя так, как он верил в меня. Папа всегда говорил, что каждый человек — индивидуальный и неповторимый. Поэтому я никогда не пыталась себя с кем-то сравнивать. Я просто помню его слова: „Пой сердцем, искренне и по-настоящему. Таких, как ты, больше нет“. И для меня это очень важно», — добавила Квитослава.

Напомним, недавно дети Степана Гиги раскрыли официальную причину смерти артиста.

