Дочь Степана Гиги растрогала фото с последнего концерта покойного артиста и шокировала его состоянием тогда

Степан Гига

Реклама

Дочь покойного украинского певца Степана Гиги показала кадры его последнего концерта.

Исполнителя не стало 12 декабря 2025 года. Он умер в возрасте 66 лет. Свой последний концерт артист отыграл 28 сентября 2025 года в городе Жовква, что во Львовской области. Дочь певца показала кадры с его выступления, а также вспомнила состояние отца. Квитослава Гига рассказала, что концерты давались Степану Гиге сложно. По словам дочери, он выходил на сцену практически из последних сил и испытывал при этом сильную боль. Тем временем родные музыканта очень волновались за него, но чувствовали и гордость за то, как он отдается любимому делу.

Реклама

«Ровно год назад папа последний раз вышел на сцену… Я помню тот вечер до мельчайших деталей. Мы стояли у сцены и смотрели на него, зная, чего ему на самом деле стоит каждая минута этого концерта. Ему уже было очень тяжело. Он выходил на сцену сквозь боль, практически из последних сил. Сердце сжималось от волнения за него и одновременно от невероятной гордости. Ибо, несмотря ни на что, он вышел. К своим людям. Пел для них, говорил с ними, отдавал всего себя — как это делал всегда», — вспоминает дочь исполнителя.

Реклама

Последний концерт Степана Гиги

Квитослава говорит, что эти фото снова напомнили ей тот вечер, когда ее папа вышел на сцену в последний раз. Дочь музыканта делится, что его любовь к фанатам была гораздо сильнее, чем боль, поэтому, несмотря ни на что, он выступал. Также Квитослава добавила, что хоть почти год Степана Гиги нет, но его песни продолжают звучать, а пока это продолжается, память о нем будет жить всегда.

«Просматривая эти кадры, я снова ощущаю тот вечер. То же волнение. Та же боль. И ту же гордость за папу. Наверное, именно такой была его любовь к людям — сильнее собственной боли. Прошел год… А иногда кажется, что папа никуда не ушел. Его голос звучит. Его песни поют тысячи людей. Его музыка продолжает жить — на сценах, в наших домах, в наших воспоминаниях и сердцах. И пока звучат его песни, пока люди поют, помнят и любят — он остается рядом», — добавила дочь музыканта.

Последний концерт Степана Гиги

Отметим, сердце Степана Гиги остановилось 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Артист умер в больнице, куда он попал за несколько месяцев до смерти. Организм певца не смог побороть инфекцию, с которой он боролся в реанимации. Также негативно на состояние исполнителя повлиял и сахарный диабет.

Напомним, 16 августа умерла американская актриса Хайден Панеттьери. Недавно стала известна точная причина смерти 36-летней артистки, которая в свое время была невестой бывшего украинского боксера Владимира Кличко.

Реклама

Новости партнеров