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Дочь Стинга вышла замуж: какой была ее роскошная трехдневная свадьба в Италии
Дочь Стинга теперь официально замужем. Фуксия Кейт Самнер уже показала, какой была ее свадьба.
Дочь британского певца Стинга - актриса Фуксия Кейт Самнер - вышла замуж во второй раз.
Артистка вместе со своим возлюбленным Максом Райтом отгуляла роскошную свадьбу. Парочка устроила трехдневное празднование в городе Ното, расположенном на острове Сицилия, Италия. На свадьбе собрались близкие друзья и родные молодоженов. Конечно же, был Стинг с нынешней женой и их общими детьми. Также была и мама Фуксии Кейт Самнер и ее старший брат, пишет Daily Mail.
В первый день свадьбы гостей развлекали уличной вечеринкой. Атмосферу создавал итальянский маршевый оркестр. Гости также наслаждались местной едой. А уже вечером они посетили итальянский театр.
Основная часть свадьбы состоялась на второй день. Именно тогда влюбленные сказали друг другу заветное да. Кейт надела белое сдержанное, но пышное платье, а образ она дополнила фатой. Ее муж выбрал серый костюм и рубашку. Особенно гостям запомнилась забавная, но одновременно трогательная речь Стинга. Музыкант признался, что сначала и не знал, что думать о выборе дочери, но впоследствии понял, как Райт ее любит.
Третий день свадьбы уже был завершающим. Гости наслаждались барбекю и отходили после вечеринки.
Отметим, Фуксия Кейт Самнер родилась в браке Стинга с актрисой Фрэнсис Томелти. Также у бывших супругов есть сын Джозеф. Сейчас музыкант женат на Труди Стайлер, с которой у него есть трое общих детей.
Что же касается Кейт, то для нее этот брак тоже второй. До 2022 года она была замужем за бизнесменом Крисом Кантровицем. В этом браке актриса родила сына Акира.
Напомним, недавно украинская певица Анастасия Петрик объявила, что выходит замуж. Исполнительница уже похвасталась обручальным кольцом с роскошным бриллиантом.