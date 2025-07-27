Дочь Стива Джобса сыграла пышную свадьбу за более 6 млн долларов: кто жених и какие гости были из РФ

Стив Джобс и его дочь Иви / © Associated Press

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Модель и конная спортсменка Иви Джобс, самая младшая дочь основателя Apple Стива Джобса, вышла замуж за британского олимпийского чемпиона Гарри Чарльза.

Грандиозное празднование состоялось в живописной деревне Грейт-Тью в Оксфордшире и обошлось семье невесты в более чем 6,7 миллиона долларов. Свадьба длилась более четырех дней и собрала элиту со всего мира. Аристократическое событие отгремело с размахом и высоким уровнем конфиденциальности. Праздничную атмосферу дополнило выступление легендарного Элтона Джона, который, по информации СМИ, получил за свой сет гонорар в более чем 1,3 миллиона долларов, пишет "HELLO!".

Иви Джобс с мужем

Сама торжественная церемония состоялась в церкви Святого Михаила и всех ангелов. Интересно, что туда невеста прибыла на полчаса позже, воспользовалась черным входом, а охранники прикрывали ее зонтами, не оставив ни единого шанса для папарацци.

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После обмена обетами молодожены покинули церковь через задний выход и отправились к месту празднования — поместью Estelle Manor. Этот роскошный клуб площадью 1214 гектаров имеет отель, теннисные корты, бассейн, рестораны и тренажерный зал. Именно там в 2018 году праздновала свой девичник Меган Маркл.

Иви Джобс с мужем

Среди гостей — топовые представители мировой элиты, в частности, бывшая вице-президент США Камала Харрис, принцесса Беатрис, дочь Билла Гейтса Дженнифер, барабанщик Arctic Monkeys Мэтт Хелдерс и другие, в частности, была даже и дочь россиянина Романа Абрамовича София.

Невесту поддерживали девять подружек в красных атласных платьях, среди которых была и Джессика Спрингстин — дочь культового музыканта Брюса Спрингстина. Однако пока ни одно официальное фото молодоженов еще не опубликовано. Из-за высокого уровня конфиденциальности организаторы свадьбы не разглашают деталей даже о свадебном платье Иви. Но мероприятие уже назвали "свадьбой года", которая войдет в историю светских хроник.

Что касается истории любви Иви и Гарри — пара познакомилась в 2022 году, однако долгое время держала отношения вне публичности. Впервые вместе они появились только на Олимпийских играх в Париже 2024 года, где Гарри получил золото. Помолвка состоялась в сентябре прошлого года, однако и это было объявлено скромно, без лишней медийности.

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Напомним, недавно певица Алена Омаргалиева показала, какой была ее свадьба с Тамерланом 12 лет назад.