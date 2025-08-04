Дочь Стива Джобса вышла замуж: Иви показала единственное фото со своей роскошной свадьбы

Стив Джобс и его дочь Иви / © Associated Press

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Модель и конная спортсменка Иви Джобс, самая молодая дочь основателя Apple Стива Джобса, показала единственное фото со своей роскошной свадьбы за более чем 6,7 миллионов долларов.

Об переменах в личной жизни знаменитости стало известно на прошлой неделе. Хотя некоторые детали свадьбы западная пресса раскрыла, однако событие было максимально конфиденциальным, что папарацци даже не смогли сделать фотоснимки. И все же, Иви Джобс порадовала одним единственным снимком.

В своем Instagram модель опубликовала фото со своим мужем, британским олимпийским чемпионом Гарри Чарльзом, где они изображены в образе молодоженов. Судя по снимку, Иви выбрала довольно сдержанное платье от бренда Givenchy. Образ она дополнила длинной фатой. Тем временем спортсмен женился в черном официальном костюме и в белой рубашке с бабочкой.

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Иви Джобс и Гарри Чарльз

В посте Иви Джобс поблагодарила всех, кто помог им с организацией свадьбы и разделил праздник.

Свадьба самой молодой дочери Стива Джобса — что известно

Иви Джобс вышла замуж за британского спортсмена Гарри Чарльза. Праздник пары длился четыре дня, а обошелся он более чем в 6,7 миллионов долларов. Влюбленные сначала обменялись свадебными обетами в церкви Святого Михаила и всех ангелов, после чего отправились в имение Estelle Manor, где их ждали гости, среди которых было немало мировой элиты.

В общем, Иви Джобс и Гарри Чарльз познакомились в 2022 году. Свои отношения пара особо не афишировала. Общественность о них узнала только в 2024 году, когда они появились на Олимпийских играх в Париже. В том же году осенью Иви и Гарри обручились.

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