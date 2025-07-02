Дочь Татьяны Шелиги напугала неутешительными подробностями о ее состоянии: "Почти все время в бреду"

Татьяна Шелига

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Дочь известной украинской актрисы театра и кино, заслуженной артистки Украины Татьяны Шелиги, которая ранее рассказала о тяжелом состоянии мамы, раскрыла больше подробностей.

Анастасия Савицкая-Шелига говорит, что знаменитости стало хуже на Пасху, которая в этом году была 20 апреля. В частности, актриса сходила в церковь, провела время с родными, а на вечер почувствовала ужасную боль в спине, где ей в 2022 году сделали операцию. Дочь артистки в интервью Oboz.ua говорит, что сначала ее мама передвигалась с помощью специальных ходунков. Однако со временем Татьяна Шелига стала хуже себя чувствовать.

"У нее начались ужасные боли в спине - именно в той области, где несколько лет назад была проведена операция. Она плакала, кричала... Через какие-то дни ее подруги принесли ходунки с колесами, она немного с этой помощью передвигалась. Но со временем все становилось хуже. Она уже могла только сидеть, начали очень отекать ноги. Какое-то время уже совсем не поднимается", - говорит дочь актрисы.

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Татьяна Шелига / © facebook.com/profile.php?id=100009028690160

Сейчас Татьяна Шелига вообще не ходит. Кроме того, она лежит на матрасе, ведь дочь не в состоянии поднять ее на диван, да и актриса может с него упасть, что уже случалось. Анастасия Савицкая-Шелига планирует приобрести маме функциональную кровать для тяжелобольных и противопролежневый матрас. Сейчас за состоянием актрисы следит ее дочь и внучки.

"Мама лежит на полу на матрасе, который я принесла из своей квартиры. Во-первых, я не могу ее поднять - она почти парализована. Однако если бы и смогла это сделать, то с дивана она может скатиться. Собственно, так уже случилось однажды, когда я была на работе. Потом, вероятно, пыталась подняться - и упала. Сейчас думаю о функциональной кровати для тяжелобольных и противопролежневом матрасе", - поделилась дочь знаменитости.

Татьяна Шелига

Анастасия Савицкая-Шелига также добавила, что не планировала ничего рассказывать. Однако с артисткой пытаются связаться друзья, коллеги, а она просто не в состоянии ответить. Дочь знаменитости говорит, что ее мама почти все время находится в бреду.

"Она в таком состоянии, что у нее нет возможности ответить на телефонные звонки, не читает сообщений, не отвечает. Иногда звонки ее будят, а она не понимает, что происходит. Состояние у нее очень непростое. Она почти все время в бреду", - добавила дочь артистки.

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Татьяна Шелига / © facebook.com/profile.php?id=100009028690160

Отметим, в начале 2022 года актрисе сделали серьезную операцию на сердце. У Татьяны Шелиги была на 99% закрыта аорта, поэтому ей срочно установили стент.

Напомним, недавно актер Арам Арзуманя рассказал о проблемах со спиной. В артиста обнаружили грыжи в спине, которые влияли на его способность ходить.