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Дочь Татьяны Шелиги раскрыла правду о состоянии звезды накануне ее смерти: "Адские боли"
После прощания с Татьяной Шелигой ее дочь поделилась подробностями смерти актрисы и обратилась к ее поклонникам.
Сегодня, 6 июля, состоялось прощание с украинской актрисой театра и кино Татьяной Шелигой, которая умерла 3 июля.
После похорон дочь звезды Анастасия Савицкая-Шелига впервые поделилась подробностями последних дней мамы и поблагодарила всех, кто поддерживал семью в этот тяжелый период. По ее словам, последние недели жизни звезды стали настоящим испытанием для всей семьи. В частности потому, что Татьяна Леонардовна страдала от сильной боли на фоне ряда заболеваний.
"Сегодня (6 июля — прим. ред.) состоялось прощание с Татьяной Шелигой. Хочу поблагодарить каждого из вас за помощь на достойное прощание и похороны мамы. Последние недели она провела в адских болях. То, что она лично, и мы с моими двумя девочками пережили — не передать словами. Знаете, у нее есть подушка с надписью: "Вселенная любит тебя". Теперь я знаю, что это правда. Мира Украине! В вере и единстве сила", — растрогала подробностями дочь звезды.
Напомним, за несколько лет до смерти Татьяна Шелига находилась в тяжелом состоянии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний и перенесенных операций. В последние месяцы жизни актриса почти все время была прикована к постели и была в бреду. К сожалению, она умерла на 77-м году жизни.