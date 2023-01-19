Дочь телеведущего Александра Педана показала свою комнату в общежитии

Из-за полномасштабного вторжения тысячам украинских абитуриентов пришлось нелегко. Вместо того чтобы сосредоточиться на ВНО, подростки были вынуждены волноваться из-за ракетных обстрелов и адаптироваться к изменениям во вступительной кампании. Несмотря на все, выпускники в этом году достойно прошли этот этап и сегодня являются гордыми первокурсниками украинских и иностранных университетов.

Среди них и Валерия, дочь телеведущего и общественного деятеля Александра Педана. Девушка учится на специальности "Социология" в Украинском Католическом Университете Львова.

"До полномасштабной войны мы с папой ездили по Украине со съемками проекта "УниверCheck". Задумка была такая – снимаем проект и одновременно ищем мне универ. Тогда мы были во Львове, но более основательно рассматривали "Львовскую Политехнику", хотя УКУ и другие вузы также вспоминали. Тогда я и задумалась над тем, чтобы переехать во Львов на учебу", – говорит Валерия.

Дочь Александра Педана показала свою комнату в общежитии

Учиться тяжело, признается девушка, но интересно. Однако, как и каждому студенту, больше ей нравится проводить время с одногруппниками и соседками по комнате. Жить Валерия решила в коллегиуме – такое название общежитий Украинского Католического Университета. И вместе с ней в комнате еще две девушки.

"УКУ создает все условия, чтобы студенты общались между собой. На дверях комнат есть наклейки с твоим именем и родным городом, чтобы другие студенты быстрее запомнили тебя. На территории универа есть также немало локаций, где можно учиться вместе. Есть трапезная, где мы едим с друзьями вместе. Для студентов, кстати, действует 50-процентная скидка. Поэтому необходимости готовить нет, разве что есть желание", – рассказывает Валерия.

Александр Педан с дочерью

Детальнее о своей студенческой жизни девушка рассказала в первом выпуске второго сезона "УниверCheck". Вместе с отцом и командой проект решили продолжить, чтобы познакомить с еще большим количеством украинских вузов.

"Во втором сезоне мы приняли решение акцентироваться также на профессиях, чтобы молодежь сначала решала, кем хочет работать, и под это желание подбирала университет. Мы сходили в гости к топовым украинским компаниям, работники которых рассказали, чем занимаются, какие карьерные перспективы, заработные платы. Таким образом, мы хотим мотивировать молодежь оставаться, поступать в Украине и строить карьеру здесь", — объясняет Александр Педан.

В первом выпуске "УниверCheck 2. Профессии" подробнее рассмотрели специальности социолога, на которого учится дочь телеведущего, а также профессию маркетолога.

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