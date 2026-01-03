Дочь Томми Ли Джонса умерла в новогоднюю ночь: СМИ раскрыли причину смерти 34-летней Виктории

Томми Ли Джонс с дочерью Викторией / © Getty Images

Стала известна причина смерти дочери американского актера Томми Ли Джонса - 34-летней Виктории.

Правоохранители еще не предоставляли официальных выводов. Однако изданию People удалось получить доступ к аудиозаписи диспетчерской, где говорилось о смерти Виктории. Инцидент квалифицировали как "код три". Так отмечается, когда речь идет о передозировке наркотическими веществами. Вероятно, именно это и стало причиной смерти 34-летней Виктории.

Кстати, согласно судебным протоколам, за прошлый год дочь Томми Ли Джонса по меньшей мере дважды арестовывали, в том числе и за хранение наркотиков.

Тем временем семья Виктории уже прокомментировала потерю. Родные женщины поблагодарили за поддержку и адресованные им утешительные слова. Вместе с тем семья попросила уважать их конфиденциальность в момент горя.

"Мы ценим все добрые слова, мысли и молитвы. Пожалуйста, уважайте нашу конфиденциальность в это трудное время. Спасибо", - говорится в сообщении.

Отметим, дочь Томми Ли Джонса нашли мертвой в одном из отелей Сан-Франциско в ночь на 1 января. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, исключили насильственную смерть. Сейчас продолжается расследование дела.

